Баста погасил долги ростовского спортивного клуба перед управляющей компанией



Известный ростовчанин Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, помог спортивному клубу «Антей» погасить долги перед управляющей компанией.



По словам представителя организации Сергея Пименова, знаменитый земляк перевёл на счёт клуба 210 тысяч рублей.

«Деньги завтра будут на счёте «Антея», и далее они будут принимать решение, как оплачивать долги. Мы с суммой долга от УК не согласны, будем оспаривать и обязательно её снизим», - написал Пименов на своей странице в соцсети.



Добавим, что спортивный клуб «Антей» существует в Ростове с 1987 года. Его основателем стал заслуженный мастер спорта, кандидат в олимпийскую сборную СССР, боксер Рафаэль Акопян. В секции проходят бесплатные занятия для детей. Существует организация на добровольные взносы.







Ранее о возникшей проблеме Баста рассказал на своей странице в «Инстаграме». Он пообещал клубу свою поддержку.

«Теперь у Рафаэля Арменаковича есть мощная информационная и юридическая поддержка в лице меня и моих друзей. Любое ваше действие будет вызывать умноженное на 10 противодействие, - обратился музыкант к руководству управляющей компании. - Я уже знаю достаточно, чтобы вы пожалели, что прыгнули на человека-легенду».



В настоящее время долг клуба перед управляющей компанией составляет 220 тысяч рублей. Платежи не вносили с января 2017 года.