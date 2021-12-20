Автомобилистов предупредили о гололеде на дорогах Ростова

Фото: Алексей Бойко.

Из-за гололеда в Ростове объявили экстренное предупреждение. О непогоде 22 и 23 декабря рассказали в управлении донского ГО и ЧС.В ближайшие сутки температура воздуха снизится до -13 градусов. Дороги и тротуары покроются тонкой коркой льда, что может привести к ДТП.Автомобилистам рекомендуется не лихачить, а также не мешать работе общественного транспорта и дорожной техники. Пешеходам стоит быть особенно внимательными. В темное время суток нужно надевать одежду со светоотражающими элементами. Чтобы чувствовать себя увереннее на скользких тротуарах, можно прикрепить на обувь ледоступы. Кроме того, не выходите на тонкий лед и не оставляйте без присмотра детей у водоемов.