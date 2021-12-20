Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Автомобилистов предупредили о гололеде на дорогах Ростова

Автомобилистов предупредили о гололеде на дорогах Ростова
Из-за гололеда в Ростове объявили экстренное предупреждение. О непогоде 22 и 23 декабря рассказали в управлении донского ГО и ЧС.

В ближайшие сутки температура воздуха снизится до -13 градусов. Дороги и тротуары покроются тонкой коркой льда, что может привести к ДТП.

Автомобилистам рекомендуется не лихачить, а также не мешать работе общественного транспорта и дорожной техники. Пешеходам стоит быть особенно внимательными. В темное время суток нужно надевать одежду со светоотражающими элементами. Чтобы чувствовать себя увереннее на скользких тротуарах, можно прикрепить на обувь ледоступы. Кроме того, не выходите на тонкий лед и не оставляйте без присмотра детей у водоемов.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.