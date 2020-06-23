Археологи Азова показали фрагмент средневекового водопровода

Древний Азак имел свою систему водопровода ещё в 14-м веке. Об этом свидетельствуют находки археологов Азовского музея-заповедника.Следы коммуникации, датированной 14-м веком, учёные фиксировали в разных частях города.Демонстрируемый фрагмент, как выяснили учёные, не является частью магистральной трубы. Его диаметр заметно меньше. Возможно, это фрагмент локальной сети, которая подводила к водоёму рядом с мечетью.Для гидроизоляции средневековые трубы покрывали слоем извести.Находки частей водопровода практически всегда единичны. Почти вся сеть древних коммуникаций бесследно исчезла, поэтому археологи с трудом представляют себе, как она была устроена.