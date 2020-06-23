Археологи Азова показали фрагмент средневекового водопровода
Древний Азак имел свою систему водопровода ещё в 14-м веке. Об этом свидетельствуют находки археологов Азовского музея-заповедника.
Следы коммуникации, датированной 14-м веком, учёные фиксировали в разных частях города.
- Один из обнаруженных фрагментов водопроводной сети, найденный рядом с большим каменным зданием, выполнен неместным мастером, - рассказал заведующий отделом археологии АМЗ Андрей Масловский. – Об этом говорит способ его изготовления – путём ленточного налепа, то есть из полос. На куске трубы сохранились незаглаженные швы.
Демонстрируемый фрагмент, как выяснили учёные, не является частью магистральной трубы. Его диаметр заметно меньше. Возможно, это фрагмент локальной сети, которая подводила к водоёму рядом с мечетью.
Для гидроизоляции средневековые трубы покрывали слоем извести.
Находки частей водопровода практически всегда единичны. Почти вся сеть древних коммуникаций бесследно исчезла, поэтому археологи с трудом представляют себе, как она была устроена.