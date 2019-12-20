Аномальные зоны в Ростове притягивают метеориты



В очередной раз прогуливаясь по городу, будьте внимательнее, вполне вероятно, что камень, отскочивший от подошвы ваших ботинок, может оказаться метеоритом.



«Космические тела» кажутся редкими и чуть ли не фантастическими. На самом же деле, как оказалось, обнаружить их можно и на территории Ростова. Это смог доказать местный житель. Алексей Кривенко занимается поиском, сбором и исследованием метеоритов.

- В своей жизни я чем только не занимался. Есть порядка 30 специальностей, которые я хотя бы частично освоил — и сварщиком был, и овец стриг, - рассказывает Алексей. - Но всю жизнь я хотел изучать метеориты. Наконец, я смог посвятить себя этому делу. Метеоритика — она как бодибилдинг. Ещё 20 лет назад её никто не изучал. Она и сейчас является редкой наукой, это экзотика даже для геологов.



В 2009 году Алексею был буквально ниспослан знак свыше — в 50-60 метрах от его дома пролетел метеорит, который упал в балке Темерник. След от небесного тела ещё долго светился в небе. На следующий день мужчина вместе с соседями прочесал всю территорию вокруг, но ничего не нашёл. Только в следующем году Алексей пошёл собирать камни для альпийской горки, которую хотел организовать во дворе дома, и наткнулся на «небесного гостя». Вес метеорита составил 38 килограммов. С того момента и начались постоянные поиски космических тел, упавших на землю.



По словам Алексея, только на территории Ростова-на-Дону есть две аномальные зоны, где чаще всего можно не только найти метеориты, но и при большой удаче наблюдать за их падением. Одна из них находится в уже упомянутой балке реки Темерник, вторая — между Зелёным островом и Кобяковским городищем. Кривенко пояснил, что порядка 80% метеоритов падают в определённые места, которые их притягивают. Одной из возможных причин этого притяжения могут быть геологические разломы.

- В нашей коллекции есть уже 117 метеоритов. Большинство из них — обыкновенные хондриты (класс метеоритов, который чаще всего встречается на Земле), - объясняет специалист. - Некоторые из них с виду неказистые, другие выглядят, как из сказки, — с белыми хондрами в зелёной «матрице». Несколько экземпляров содержат неизвестный металл, который не распознаётся приборами и не «липнет» к магниту.



Размер и вес находок варьируется. Так, на правом берегу Дона Алексей и его коллеги нашли метеорит размером примерно с автомобильное колесо, при этом вес его равнялся порядка 200 килограммам. Чуть позже обнаружили валун размером с футбольный мяч, который весил почти 18 килограммов. Он упал на Землю совсем недавно и ещё не успел покрыться ржавчиной.



К сожалению, исследователи-любители сталкиваются с такой проблемой: геологические лаборатории отказываются принимать и изучать метеориты, найденные непрофессионалами. В домашних условиях можно провести далеко не все тесты, и искателям не всегда удаётся определить происхождение метеорита: упал ли он с Луны, Марса или откололся от астероида.

- У нас самое неблагодарное хобби. Сотрудники лабораторий зачастую считают метеоритами только те экземпляры, которые находят сами. Всё остальное, по их словам, — камни и мусор. Я открою вам секрет и расскажу, как опознать метеорит: если в камне есть минералы и металл, то нужно лишь проверить, содержит ли металл никель. Если его доля составляет хотя бы 1%, то это может быть только метеорит. В земных породах никеля содержится намного меньше.



Алексея Кривенко полностью поддерживают геологи и астрономы, в том числе работники Донской астрономической обсерватории. Они помогают им в исследованиях, с удовольствием принимают подаренные осколки метеоритов. Благодаря такой поддержке искатели надеются в скором времени получить сертификаты от лабораторий метеоритики Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН или Уральского федерального университета.