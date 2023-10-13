Алексей Логвиненко во время приема граждан рассмотрел вопросы предоставления жилья детям-сиротам, уличного освещения и ремонта дорог

Фото: Администрация Ростова.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел очередной прием граждан. Вопросы жителей касались предоставления жилья детям-сиротам, освещения двора и ремонта дорог.Юная ростовчанка обратилась к главе с жилищным вопросом. Девушка осталась без мамы и сейчас живет с отчимом в съемной квартире. Она интересуется, положено ли ей жилье. Алексей Валентинович сообщил, что по достижении совершеннолетия девушка получит собственную квартиру.- Уже приобретена однокомнатная квартира в строящемся доме на улице Теряева. Строительство идет с опережением графика. Передача квартиры запланирована на март будущего года. И уже в мае вы сможете переехать, - сообщил заявительнице хорошую новость Алексей Логвиненко.Несколько вопросов к главе касались благоустройства. Жители 11-этажки по улице Казахской, 89Б попросили сделать у них во дворе наружное освещение. С наступлением осени темнеет рано, и ростовчане переживают за своих детей, которые гуляют во дворе в потемках.Алексей Логвиненко ответил ростовчанам, что вопрос будет решен. Специалисты МКП «Ростгорсвет» обновят пункт питания, проложат воздушную линию и установят светильники. Работы планируют завершить к декабрю.Темой следующего обращения стало благоустройство контейнерной площадки по адресу: улица Павленко, 21. Она обслуживает почти десять домов. Горожане просят ее заасфальтировать, привести в порядок и закрепить за ней дворника.- Деньги на благоустройство этой контейнерной площадки выделены, заключен муниципальный контракт. К декабрю во дворе появится современная мусорная площадка на 7 контейнеров со специальным отсеком для крупногабаритных отходов, - сообщил ростовчанам глава администрации.Еще одна жалоба по этому адресу касалась некачественной уборки придомовой территории, подъездов и наличия бесхозных труб во дворе. Алексей Валентинович поручил главе Ленинского района разобраться с этими вопросами.С просьбой установки остановочного павильона на Доватора, 255 обратилась еще одна жительница Ростова. Глава администрации ответил, что в этом году город выделил деньги на установку и замену 13 остановочных павильонов в Советском районе, в том числе на улице Доватора.К концу ноября подрядчик должен сдать объект. Также по просьбе обратившейся жительницы будет рассмотрен вопрос об установке рядом на нерегулируемом пешеходном переходе светофора, - ответил Алексей Валентинович.Другие жители Западного обратились к главе с вопросом ремонта участка дороги по улице Благодатной от Мичуринской до Содружества. По словам горожан, движение по этому участку крайне затруднено из-за отсутствия асфальта и тротуаров.- У меня там живет мама. Асфальта нет, тротуаров нет. И когда дождь, снег, вода бежит, пройти по дороге невозможно, - рассказала заявительница.Алексей Логвиненко сообщил, что с подрядчиком заключен муниципальный контракт на 12,3 миллиона рублей. Участок дороги планируется отремонтировать до 20 декабря.Все граждане, обратившиеся к главе с вопросами, получили исчерпывающие ответы. Алексей Логвиненко держит на контроле решение всех вопросов, с которыми к нему обратились ростовчане. Все работы должны быть выполнены качественно и в срок.