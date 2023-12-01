Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Алексей Логвиненко: В течение двух лет в Ростове капитально отремонтируют школу № 101

Алексей Логвиненко: В течение двух лет в Ростове капитально отремонтируют школу № 101
Глава администрации Ростова провел личный прием граждан. Алексей Логвиненко 30 ноября ответил на вопросы, волнующие горожан, и обозначил решение проблем.

Одно из обращений касалось капремонта школы № 101 на проспекте Королева, 25. Глава администрации отметил, что работы завершат в течение двух лет.

— Капремонт выполнят на условиях софинансирования с областным бюджетом. Мы заложим необходимые средства при формировании бюджета на следующий год, — пояснил Алексей Логвиненко.

Второй вопрос, затрагивающий удобства детей, был связан с ремонтом детской площадки на проспекте Коммунистическом, 43. Там к 1 июня планируют установить новое игровое оборудование, ограждение и покрытие.

С просьбой обратились и жители многоквартирного дома № 79 в переулке Соборном. Люди хотят, чтобы фундамент здания усилили.

— Сейчас по этому адресу ремонтируют крышу. В 2024 году разработаем проектно-сметную документацию, а сами работы по укреплению дома планируем выполнить в 2025-м, — ответил глава администрации донской столицы.

Горожан из дома № 63/1 на Вятской беспокоит состояние внутриквартального подъезда. Оказалось, что решением этого вопроса тоже уже занимаются. Подрядчик приступит к устранению дефектов весной следующего года.

На улице Малиновского (от 339-й Стрелковой Дивизии до Доватора) дефекты начнут устранять в марте 2024-го. Там из-за большого потока грузовых машин образовалась колейность.

— До капитального ремонта его состояние будут поддерживать в рамках ямочного ремонта, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Фото: администрация Ростова.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.