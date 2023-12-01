Алексей Логвиненко: В течение двух лет в Ростове капитально отремонтируют школу № 101

Фото: администрация Ростова.

Глава администрации Ростова провел личный прием граждан. Алексей Логвиненко 30 ноября ответил на вопросы, волнующие горожан, и обозначил решение проблем.Одно из обращений касалось капремонта школы № 101 на проспекте Королева, 25. Глава администрации отметил, что работы завершат в течение двух лет.— Капремонт выполнят на условиях софинансирования с областным бюджетом. Мы заложим необходимые средства при формировании бюджета на следующий год, — пояснил Алексей Логвиненко.Второй вопрос, затрагивающий удобства детей, был связан с ремонтом детской площадки на проспекте Коммунистическом, 43. Там к 1 июня планируют установить новое игровое оборудование, ограждение и покрытие.С просьбой обратились и жители многоквартирного дома № 79 в переулке Соборном. Люди хотят, чтобы фундамент здания усилили.— Сейчас по этому адресу ремонтируют крышу. В 2024 году разработаем проектно-сметную документацию, а сами работы по укреплению дома планируем выполнить в 2025-м, — ответил глава администрации донской столицы.Горожан из дома № 63/1 на Вятской беспокоит состояние внутриквартального подъезда. Оказалось, что решением этого вопроса тоже уже занимаются. Подрядчик приступит к устранению дефектов весной следующего года.На улице Малиновского (от 339-й Стрелковой Дивизии до Доватора) дефекты начнут устранять в марте 2024-го. Там из-за большого потока грузовых машин образовалась колейность.— До капитального ремонта его состояние будут поддерживать в рамках ямочного ремонта, — подчеркнул Алексей Логвиненко.