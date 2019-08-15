Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Аферисты рассылают жителям Ростовской области письма от лица Пенсионного фонда

Аферисты рассылают жителям Ростовской области письма от лица Пенсионного фонда
На днях жители Ростовской области получили письма от госучреждений. В части из них отправителем являлся Пенсионный фонд, в другой - Фонд социального страхования.

В письмах получателям сообщали, что им положены выплаты, которые можно получить незамедлительно. Для этого нужно указать персональные данные. Об этом рассказали в Управлении ПФР Ростовской области 16 августа.
- Аферисты нашли новый способ обмана граждан. В отделение Пенсионного фонда стали обращаться граждане, получившие такие письма, - прокомментировали в ведомстве. – Мы призываем дончан быть бдительными и не доверять сомнительной информации.

Жителей Ростовской области просят ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные или данные банковских карт непроверенным источникам.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.