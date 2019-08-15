Аферисты рассылают жителям Ростовской области письма от лица Пенсионного фонда



На днях жители Ростовской области получили письма от госучреждений. В части из них отправителем являлся Пенсионный фонд, в другой - Фонд социального страхования.



В письмах получателям сообщали, что им положены выплаты, которые можно получить незамедлительно. Для этого нужно указать персональные данные. Об этом рассказали в Управлении ПФР Ростовской области 16 августа.

- Аферисты нашли новый способ обмана граждан. В отделение Пенсионного фонда стали обращаться граждане, получившие такие письма, - прокомментировали в ведомстве. – Мы призываем дончан быть бдительными и не доверять сомнительной информации.



Жителей Ростовской области просят ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные или данные банковских карт непроверенным источникам.