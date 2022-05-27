В Башкирии простились с 27-летним хоккеистом, погибшим в ходе спецоперации

Фото: соцсети/vk.com/neftcity_adm/Руслан Никонов.

В Башкирии простились с 27-летним военным-хоккеистом, погибшим во время спецоперации. Андрея Ташкинова похоронили 29 мая в родном городе Нефтекамске, на аллее Памяти центрального городского кладбища.Андрей родился и вырос в Нефтекамске. Учился в местной школе, а после 11-го класса он поступил в Военно-космическую академию имени Александра Можайского. Параллельно он играл в хоккейном санкт-петербургском клубе «Звездная гвардия». Окончив академию, парень пошел в армию. Его направили в войсковую часть в селе Тоцком Оренбургской области. Служил в бригаде тактического формирования Сухопутных войск СССР и РФ.За годы службы Андрей стал старшим лейтенантом, начальником топогеодезической службы. Весной 2022 года он отправился на спецоперацию, где погиб, выполняя воинский долг. За мужество и отвагу его представили к государственной награде.Траурная церемония прощания прошла на территории Петро-Павловского кафедрального собора. Здесь собрались его родные, близкие и друзья, которые проводили Андрея Ташкинова в последний путь.