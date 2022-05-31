Скончалась победительница 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич

ВК/ Елена «Счастливая» Ясевич

В Санкт-Петербурге скончалась победительница 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич. Ей было 43 года. Об этом сообщает spbdnevnik.ru.По словам матери известной ясновидящей, Елена долгое время боролась с болезнью. Точного диагноза родственница Ясевич называть не стала. Последние несколько лет известная ясновидящая жила в Петербурге.Напомним, что на битве Елена представилась экстрасенсом в четвертом поколении, получившим способности от прабабушки-ведьмы. У Ясевич с первых серий шоу появились тысячи поклонников. Зрители проголосовали за победу именно этой участницы.После окончания сезона Елена Ясевич перестала появляться на публике, но проводила сеансы.