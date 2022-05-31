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Скончалась победительница 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич

Скончалась победительница 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич

В Санкт-Петербурге скончалась победительница 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич. Ей было 43 года. Об этом сообщает spbdnevnik.ru.
По словам матери известной ясновидящей, Елена долгое время боролась с болезнью. Точного диагноза родственница Ясевич называть не стала. Последние несколько лет известная ясновидящая жила в Петербурге.

Напомним, что на битве Елена представилась экстрасенсом в четвертом поколении, получившим способности от прабабушки-ведьмы. У Ясевич с первых серий шоу появились тысячи поклонников. Зрители проголосовали за победу именно этой участницы.

После окончания сезона Елена Ясевич перестала появляться на публике, но проводила сеансы.
ВК/ Елена «Счастливая» Ясевич
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