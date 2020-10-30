За экологический урон донской земле перед судом предстанет местный предприниматель

Следственный отдел по городу Красный Сулин следственного управления СК РФ по Ростовской области завершил расследование в отношении 48-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственного объекта лицом, ответственным за соблюдение этих правил, если это повлекло иные тяжкие последствия».По версии следствия, мужчина является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения в СПК «Федоровский» Красносулинского района. Обвиняемый разработал на нем карьер для добычи песчаника. При этом разрешения на проведение таких работ у мужчины не было.Из-за нарушения правил охраны окружающей среды плодородный слой почвы был не только поврежден, но снят и уничтожен. Кроме того, в ходе незаконных земельных работ мужчина уничтожил и естественную растительность. В результате на участке образовался техногенный ландшафт, а причиненный природе вред оценивается в размере свыше 5,5 миллиона рублей.- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.