ВТБ открыл обновленный офис в Батайске

ВТБ открыл новое отделение в Батайске, которое теперь расположено в центре, неподалеку от администрации города и парка им. Ленина.Жителям и организациям города доступен полный перечень услуг – от потребительских кредитов и сберегательных продуктов до открытия расчетных счетов и оформления пакетов РКО для предпринимателей. Зал оборудован удобными местами ожидания и бесплатным Wi-Fi. Качественный сервис и сопровождение клиентов обеспечивают семь сотрудника офиса, которые всегда готовы помочь в решении любых финансовых вопросов: оформить заявку на ипотеку, автокредит, проконсультировать по инвестиционным продуктам и услугам для корпоративных клиентов, а также помочь подключиться к дистанционным сервисам.На территории располагаются четыре универсальных банкомата для приема и выдачи наличных, два из которых находятся в круглосуточной зоне обслуживания. С их помощью клиенты могут снимать наличные, пополнить карту, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять переводы, открыть депозит и прочее.Банк полностью следует всем санэпидемиологическим нормам для работы офиса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. При этом банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 метра.