В Таганроге за взятку полицейскому под суд пойдет 62-летняя владелица сети магазинов

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В Таганроге 62-летняя владелица сети продуктовых магазинов дала взятку сотруднику полиции. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.В августе прошлого года пенсионерка предложила правоохранителю 20 тысяч рублей. Взятка должна была решить проблему с продажей в ее магазинах алкоголя. Речь идет о том, что она дала “добро” своим продавцам на незаконную реализацию спиртных напитков. Когда полиция раскрыла ее схему, женщина попыталась решить проблему деньгами. Как только она передала деньги полицейскому, ее задержали.- На женщину завели уголовное дело по факту дачи взятки. Ей грозит до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Ростовской области.