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В Таганроге за взятку полицейскому под суд пойдет 62-летняя владелица сети магазинов

В Таганроге за взятку полицейскому под суд пойдет 62-летняя владелица сети магазинов

В Таганроге 62-летняя владелица сети продуктовых магазинов дала взятку сотруднику полиции. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

В августе прошлого года пенсионерка предложила правоохранителю 20 тысяч рублей. Взятка должна была решить проблему с продажей в ее магазинах алкоголя. Речь идет о том, что она дала “добро” своим продавцам на незаконную реализацию спиртных напитков. Когда полиция раскрыла ее схему, женщина попыталась решить проблему деньгами. Как только она передала деньги полицейскому, ее задержали.

- На женщину завели уголовное дело по факту дачи взятки. Ей грозит до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Ростовской области.
Фото: lawspells.com
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