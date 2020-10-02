В Ростовской области изменится расписание трёх электричек из-за ремонтных работ

В Ростовской области изменится расписание трёх электричек из-за планового ремонта железнодорожных путей на станциях Локомотивстрой и Хотунок. Новый график движения поездов будет действовать с 5 по 16 октября.Сообщается, что изменения в графике будут незначительными. Три электрички сообщением Ростов - Усть-Донецкая и Ростов - Лихая будут ходить по новому расписанию. По окончании капитального ремонта прежний режим работы пригородных составов будет восстановлен.Подробную информацию о расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» или по телефону справочной ж/д вокзала.