Строительный вагончик сгорел в Ростовской области
В Ростовской области произошёл пожар в строительном вагончике. Происшествие случилось 28 мая в селе Кичкино Заветинского района. Около 16 часов вспыхнуло помещение в проезде Степном. Пламя охватило площадь 18 квадратных метров.
- На место выезжали шесть человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
По данным спасательного ведомства, на тушение ушло примерно полчаса. В результате ЧП никто не пострадал.