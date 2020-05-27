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Строительный вагончик сгорел в Ростовской области

Строительный вагончик сгорел в Ростовской области
В Ростовской области произошёл пожар в строительном вагончике. Происшествие случилось 28 мая в селе Кичкино Заветинского района. Около 16 часов вспыхнуло помещение в проезде Степном. Пламя охватило площадь 18 квадратных метров.
- На место выезжали шесть человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным спасательного ведомства, на тушение ушло примерно полчаса. В результате ЧП никто не пострадал.

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