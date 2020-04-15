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Пенсионер получил травмы при пожаре в Ростовской области

Пенсионер получил травмы при пожаре в Ростовской области
В Неклиновском районе Ростовской области произошёл пожар с пострадавшим. Происшествие случилось в селе Новостроенка 16 апреля. Примерно в 9 часов загорелся частный дом на улице Гагарина.

Пламя охватило площадь в 50 квадратных метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на место выезжали восемь человек личного состава и три единицы техники. На тушение ушло около получаса.

В результате пожара пострадал 67-летний мужчина. С травмами его доставили в больницу. Причина ЧП устанавливается.

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