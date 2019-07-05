НЕСПЯЩИЕ НА ЗАДАНИИ!



Только 13 июля сразу в двух кинотеатрах Неспящие будут на спецсекретном задании!



В 22:00 Чарли в ТРК «Сокол» и в 22:30 Чарли в ТРЦ «Вавилон» приглашает вас на просмотр сразу двух суперпремьер: «Али, рули!» и «Анна» всего за 200 рублей.



Перед началом сеансов в Чарли в ТРК «Сокол» вас ждёт шоу-программа, фотозона, конкурсы и, конечно же, подарки.



Вход на мероприятие свободный!

Билеты на сеансы в продаже на кассах кинотеатров.



«Али, рули!» 18+



Скромный и тихий таксист Стю подбирает сурового полицейского Вика, который преследует безжалостного киллера. Стю невольно втягивается в безумную ночную погоню, которая может стоить ему жизни и высокого водительского рейтинга.



«Анна» 18+



История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.