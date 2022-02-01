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На Дону двое парней украли полсотни метров рельсов

На Дону двое парней украли полсотни метров рельсов

В Ростовской области двое парней украли 55 метров рельсов. Инцидент случился около одного из заводов города Шахты.

В конце января 20-летний парень и его 21-летний товарищ решили “поймать” легкие деньги. Они отправились к железнодорожным путям, прихватив с собой специальное газорезательное оборудование. За пять дней им удалось похитить примерно 55 метров рельсов. Все, что у них получалось демонтировать, они вывозили на своем автомобиле и сдавали на металлолом. Взамен они конечно же получали деньги. Причиненный ущерб составил 64 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, парней быстро задержали. По статье «Кража» им грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
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