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На Богатяновском спуске в Ростове ограничат движение

На Богатяновском спуске в Ростове ограничат движение
Движение транспорта ограничат на Богатяновском спуске в Ростове-на-Дону. В доме № 31 будут работать строители.

Период выполнения работ — с 5 февраля по 30 июня 2020 года. В связи с этим автомобилям закроют проезд по правой полосе движения в районе указанного адреса.

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