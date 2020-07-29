Как выбрать рожковую кофеварку: 6 важных правил от профессионалов
Выбор подходящей рожковой кофеварки – процесс ответственный, ведь от удачной покупки зависит качество напитка. Как правильно выбрать прибор? Мы расскажем обо всех нюансах.
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Рабочие элементы
Бак для воды. Учитывается два важных момента – объем и материал. Первый зависит от личных потребностей или загруженности заведения. Второй – от финансовых возможностей и личных предпочтений.
Помпа для нагнетания давления. В любых кофеварках рожкового типа присутствует вибрационный насос, задача которого – создать достаточное давления в варочной камере для приготовления качественного напитка. Оптимальное значение уровня давления – до 9 бар. Поэтому, когда производитель делает ставку на мегасильную помпу, дающую до 18-19 бар – это просто маркетинговый ход (прибор в процессе работы сам снизит давление до оптимального показателя в 9 бар).
Нагревательный элемент представлен в виде проточного термоблока, накопительного бойлера (малый/большой объем) либо бойлера с теплообменником. Термоблочный и малый бойлер относятся к начальному классу и применяются в бюджетных бытовых моделях. Причем у термоблока есть преимущества перед малым бойлером – подача горячей воды в большем объеме.
Диаметр рожка
Рожковые кофеварки могут иметь рожок диаметром 50, 54, 57, 58 мм. Здесь ситуация до банального проста: чем этот параметр выше, тем лучше для прибора.
Дополнительные клапаны
Повышают удобство эксплуатации кофеварки. Яркий пример – трехходовый соленоид, позволяющий моментально сбросить давление из варочной группы при остановке подачи. Это означает моментальную остановку налива без лишних капель и «высушивание» кофейной таблетки (упрощает очистку фильтра).