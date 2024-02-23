Игорь Казарезов возглавил Центр «ВОИН»

Фото: Пресс-служба Центра «ВОИН»

Экс-директор Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Правительства Ростовской области Игорь Казарезов возглавил Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН». На своем посту он сменил Николая Язынина.«Все задачи, которые сегодня ставит перед нами руководство страны, будут выполнены. Опираясь на хорошую базу и наработанный опыт, организация продолжит совершенствоваться и развиваться. Нам предстоит увеличить темпы работы и расширить её направления», – отметил Игорь Казарезов.Ранее Игорь Казарезов занимал пост заместителя атамана Всероссийского казачьего общества. Проходил службу в составе ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан и является ветераном боевых действий. Указом от 28 декабря 1988 года награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан».Активный участник возрождения казачества на Дону, прошёл путь от рядового казака до казачьего полковника. Игорь Валентинович внёс существенный вклад в формирование непрерывной системы казачьего образования на Дону, укрепление сотрудничества Всероссийского казачьего общества с воинскими частями и соединениями. Активно участвовал в создании кадетских корпусов и молодёжных патриотических организаций. Имеет богатый опыт в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи. С 2005 по 2014 годы работал в должности директора Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. Награжден президентом России В. В. Путиным именной казачьей шашкой «За верность и усердие».В новой должности Игорь Казарезов будет заниматься развитием системы военно-патриотического воспитания молодёжи, взаимодействием с федеральными и региональными органами государственной власти, силовыми структурами и общественными организациями в вопросах обучения допризывной молодёжи военно-прикладным дисциплинам, расширением географии присутствия Центра «ВОИН». Также будет продолжена работа по повышению в молодёжной среде престижа Вооруженных сил, налаживанию партнёрских отношений Центра «ВОИН» с казачьими обществами – обмену опытом и консолидации усилий в подготовке будущих защитников Отечества.Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН» создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Обучение курсантов Центра «ВОИН» проходит по следующим направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры. Председателем правления организации является депутат Госдумы, Герой ЛНР казачий генерал Виктор Водолацкий.