Ах Астахова возвращается в Ростов-на-Дону с новой программой!



Фото: www.infpol.ru

9 октября на сцене филармонии она представит свой второй моноспекатакль «Без грима» с произведениями из нового одноименного сборника, а также с уже давно полюбившимися публике стихами разных лет.



В новой постановке вы также услышите музыку талантливого композитора Миши Мищенко, а за театральное действие на этот раз отвечает драматург Андрей Гончаров.



Новое представление Ах Астаховой - это выход за рамки привычного формата презентации стихов «человек и микрофон». Зритель буквально окажется внутри текста, смысла, сути лирики Астаховой. Читая свои тонкие трогательные произведения, автор хочет, чтобы зритель побывал в тех же местах и пережил те моменты, которые вдохновили ее на создание своих текстов. Постановка «Без грима» - это откровенный разговор на тему любви, одиночества, близости и принятии себя.



Билеты: http://stereogorod.ru/rostov/astahova.