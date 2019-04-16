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Жителя Ростовской области осудили за грабёж и хранение наркотиков

Жителя Ростовской области осудили за грабёж и хранение наркотиков
В Ростовской области мужчину осудили за ограбление магазина и хранение наркотиков. Как сообщили в Аксайском районном суде, обвиняемый зашёл в одну из торговых точек. В его руках был пневматических пистолет. Мужчина подошёл к стойке продавца, нацелил на неё оружие и потребовал отдать деньги из кассы. Испуганная женщина выложила на стойку 86 900 рублей. Грабитель быстро забрал деньги и убежал.

Когда злоумышленник скрылся, продавец обратилась в полицию. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. При обыске в его кармане нашли пакетик с белым веществом. В ходе экспертизы было установлено, что это наркотик весом 1, 38 граммов.

- Фигуранта признали виновным по статьям «Грабёж» и «Хранение запрещённых веществ в крупном размере», - сообщили в Аксайском районном суде Ростовской области.

В общей сложности его приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима.

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