Жителя Ростовской области осудили за грабёж и хранение наркотиков



В Ростовской области мужчину осудили за ограбление магазина и хранение наркотиков. Как сообщили в Аксайском районном суде, обвиняемый зашёл в одну из торговых точек. В его руках был пневматических пистолет. Мужчина подошёл к стойке продавца, нацелил на неё оружие и потребовал отдать деньги из кассы. Испуганная женщина выложила на стойку 86 900 рублей. Грабитель быстро забрал деньги и убежал.



Когда злоумышленник скрылся, продавец обратилась в полицию. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. При обыске в его кармане нашли пакетик с белым веществом. В ходе экспертизы было установлено, что это наркотик весом 1, 38 граммов.



- Фигуранта признали виновным по статьям «Грабёж» и «Хранение запрещённых веществ в крупном размере», - сообщили в Аксайском районном суде Ростовской области.



В общей сложности его приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима.