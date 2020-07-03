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Жителя Новочеркасска сбил насмерть товарный поезд

Жителя Новочеркасска сбил насмерть товарный поезд
Фото: mir24.tv
В Новочеркасске 6 июля, около девяти часов вечера, товарный поезд сбил человека. Трагедия произошла на перегоне станций Персиановка и Локомотивстрой. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
- В 20:49 товарным поездом №2722 был сбит мужчина. От полученных травм он скончался на месте, - добавили в ведомстве.

Личность и возраст погибшего пока не неизвестны. Подробности происшествия устанавливают следователи.

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