Жителя Новочеркасска сбил насмерть товарный поезд
Фото: mir24.tv
В Новочеркасске 6 июля, около девяти часов вечера, товарный поезд сбил человека. Трагедия произошла на перегоне станций Персиановка и Локомотивстрой. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
- В 20:49 товарным поездом №2722 был сбит мужчина. От полученных травм он скончался на месте, - добавили в ведомстве.
Личность и возраст погибшего пока не неизвестны. Подробности происшествия устанавливают следователи.