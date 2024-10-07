Жители Таганрога сообщают о взорвавшейся машине

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Жители Таганрога рассказали, что 7 октября на улице 1-й Котельной взорвался автомобиль. По словам очевидцев, взрыв произошел в тот момент, когда водитель садился в машину. Пока не известно, получил ли он травмы в результате происшествия.К полудню на месте взрыва все еще работали полицейские, пожарные, медики и сотрудники газовых служб. Местные жители сообщили, что дорога на данный момент открыта, а тротуар перегорожен лентой.Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.