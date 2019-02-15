Житель Шахт ушёл менять права и пропал



В Ростовской области пропал без вести 60-летний мужчина. О том, где находится Юрий Каблучко ничего неизвестно с 13 февраля.



Мужчина проживает в частном доме в посёлке Ново-Азовка на улице Курчатова. Родственники выяснили, что 13 февраля он отпросился с работы, Юрий Владимирович работает крановщиком на стройке школы в станице Кривянской. Начальнику сказал, что ему необходимо переоформить водительские права. С тех пор его никто не видел, на связь он не выходит, пишет DonDay Шахты.



Соседи мужчины рассказали, что домой он тоже не возвращался.



Родные побывали во всех больницах, опросили коллег и друзей, но никто не знает, где может находиться Юрий Каблучко.



По словам родственников, Юрий Владимирович очень ответственный человек, спиртное не употребляет, на здоровье не жаловался. Если собирался куда-нибудь уезжать, всегда предупреждал родных и просил покормить животных, которых он разводит на своём участке.

Близкие написали заявление в полицию. Они сообщили приметы пропавшего. Рост мужчины около 165 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы. Всех, кому что-либо известно о том, где находится Юрий Каблучко или видел его, просят позвонить по телефону 8-691-272-86-14 (Дина) или 112.



При себе у мужчины был паспорт и водительское удостоверение водителя.

