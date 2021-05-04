Житель Шахт пойдет под суд за убийство собутыльника. ЧП случилось в феврале текущего года.По версии следствия, в один из дней 54-летний шахтинец решил выпить со своим приятелем. Гостя мужчина пригласил в дом, где временно проживал. Тост за тостом, стакан за стаканом - и обстановка накалилась. Мужчины начали ссориться.После громкой ругани мужчина не выдержал, схватил кухонный нож и два раза ударил им своего гостя. От полученных травм 26-летний парень умер на месте.Подозреваемого задержали сотрудники полиции и по ходатайству следователя заключили под стражу.Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, по уголовному делу уже собрана необходимая доказательная база с обвинительным заключением, поэтому дело направлено в суд для рассмотрения.