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Житель Шахт пойдет под суд за убийство собутыльника

Житель Шахт пойдет под суд за убийство собутыльника

Житель Шахт пойдет под суд за убийство собутыльника. ЧП случилось в феврале текущего года.

По версии следствия, в один из дней 54-летний шахтинец решил выпить со своим приятелем. Гостя мужчина пригласил в дом, где временно проживал. Тост за тостом, стакан за стаканом - и обстановка накалилась. Мужчины начали ссориться.

После громкой ругани мужчина не выдержал, схватил кухонный нож и два раза ударил им своего гостя. От полученных травм 26-летний парень умер на месте.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции и по ходатайству следователя заключили под стражу.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, по уголовному делу уже собрана необходимая доказательная база с обвинительным заключением, поэтому дело направлено в суд для рассмотрения.

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