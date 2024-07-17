Житель Ростовской области устроил ДТП с тремя пострадавшими, уснув за рулем

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Житель Ростовской области за рулем «Киа Рио» устроил ДТП с тремя пострадавшими. Жуткая авария случилась 17 июля под Ставрополем.Около 07:00 водитель иномарки ехал по трассе «Кавказ». На границе с Краснодарским краем он уснул в дороге. Автомобиль выехал на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью».- После аварии 27-летнего водителя «Киа» и двух его пассажиров отвезли в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.