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Житель Ростовской области устроил ДТП с тремя пострадавшими, уснув за рулем

Житель Ростовской области устроил ДТП с тремя пострадавшими, уснув за рулем
Житель Ростовской области за рулем «Киа Рио» устроил ДТП с тремя пострадавшими. Жуткая авария случилась 17 июля под Ставрополем.

Около 07:00 водитель иномарки ехал по трассе «Кавказ». На границе с Краснодарским краем он уснул в дороге. Автомобиль выехал на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью».

- После аварии 27-летнего водителя «Киа» и двух его пассажиров отвезли в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
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