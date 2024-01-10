Житель Ростовской области умер в ЦГБ после драки
В Белокалитвинском районе Ростовской области мужчина умер после дворовой драки. Сердце Михаила Поцыбенко остановилось на новогодних праздниках — в начале января.
Как сообщил DonDay.ru, 20 декабря житель поселка Шолоховского выгуливал собаку. Во дворе дома отдыхала компания молодых людей. Мужчина — инвалид по зрению. Он случайно задел колонку, через которую ребята слушали музыку. И один из парней буквально озверел. Он набросился на горожанина с кулаками и жестоко избил его.
Пострадавшего доставили в больницу. Спустя две недели Михаил Поцыбенко скончался.
По факту избиения мужчины возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Если результаты экспертизы подтвердят, что причиной смерти стали травмы, то дело переквалифицируют на более тяжкую статью «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».