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Житель Ростовской области попал в ДТП по пути в Волгоград

Житель Ростовской области попал в ДТП по пути в Волгоград

Житель Ростовской области пострадал в аварии по пути в Волгоград. ДТП случилось днем 29 декабря на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский».

По предварительной информации, 30-летний водитель «Рено Симбл» из донского региона направлялся в сторону Волгограда. На скользкой дороге он потерял управление автомобилем и выехал на встречку. Там он столкнулся с грузовой автомашиной «Даф» под управлением 59-летнего жителя Саратовской области.

ГУ МВД по Волгоградской области сообщает, что в результате ДТП пострадал житель Ростовской области и 35-летний пассажир автомобиля «Рено Симбл». Их доставили в больницу с различными травмами.
Фото: Яндекс.Новости
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