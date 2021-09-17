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В центре Ростова произошла авария с участием машины такси

В центре Ростова произошла авария с участием машины такси
В центре Ростова случилось ДТП с участием автомобиля такси. Авария произошла в районе Комсомольской площади вечером 18 сентября.

По данным ГУ МВД по Ростовской области, 21-летний водитель Яндекс такси «Киа Оптима» ехал по проспекту Буденновскому. В районе дома №96 он столкнулся с «Фольксваген Поло» под управлением 26-летнего парня. Вероятно, один из автомобилистов не выбрал безопасный боковой интервал во время обгона. От удара обе иномарки получили механические повреждения.

- В результате ДТП пострадал пассажир «Фольксвагена», - уточнили в ГУ МВД по Ростовской области, - он обратился за медицинской помощью после аварии.
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