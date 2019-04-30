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Женщина украла ролики у маленькой девочки в Ростовской области

Женщина украла ролики у маленькой девочки в Ростовской области
В Ростовской области женщина украла ролики у ребёнка. Как 1 мая сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД, инцидент случился в Сальском районе.

Мать девочки рассказала, что её дочка села на скамейку снять коньки. Когда она ненадолго отвлеклась, к ней подошла женщина, забрала ролики и скрылась. Узнав о произошедшем, мама ребёнка обратилась в полицию.

- Вскоре правоохранители задержали подозреваемую, - добавили в пресс-службе главка. – Ею оказалась 40-летняя злоумышленница, ранее судимая за кражу.

Сейчас в её отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

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