Женщина украла ролики у маленькой девочки в Ростовской области



В Ростовской области женщина украла ролики у ребёнка. Как 1 мая сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД, инцидент случился в Сальском районе.



Мать девочки рассказала, что её дочка села на скамейку снять коньки. Когда она ненадолго отвлеклась, к ней подошла женщина, забрала ролики и скрылась. Узнав о произошедшем, мама ребёнка обратилась в полицию.



- Вскоре правоохранители задержали подозреваемую, - добавили в пресс-службе главка. – Ею оказалась 40-летняя злоумышленница, ранее судимая за кражу.



Сейчас в её отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».