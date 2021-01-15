За сутки две пенсионерки погибли в пожарах в Ростовской области
В Ростовской области две пенсионерки погибли во время пожаров за прошедшие сутки. Пожилые женщины скончались 18 января.
Около 8:00 в хуторе Персиановском загорелся частный дом на улице Мира. Пока спасатели ехали на место ЧП, огонь распространился по всей постройке. Пламя охватило порядка 90 квадратных метров. После ликвидации пожара обнаружили тело 79-летней хозяйки дома. Вероятно, пенсионерка не смогла самостоятельно выбраться из помещения. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, причину возгорания устанавливают.
В этот же день около 13 часов произошел пожар в здании на улице Григория Мирошниченко в Азове. В частном доме загорелись вещи. Пламя распространилось на площади всего 10 квадратов, однако 87-летней хозяйке не удалось выбраться из него.
Это не единственный пожар в Азове за последние сутки. Частный дом на улице Олега Кошевого сгорел практически дотла. К счастью, ЧП обошлось без жертв.