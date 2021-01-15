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Загоревшийся в Азове частный дом потушили два часа спустя

Загоревшийся в Азове частный дом потушили два часа спустя
Загоревшийся в городе Азове Ростовской области частный дом потушили больше двух часов спустя. Вероятно, здание за это время выгорело дотла. О полной ликвидации МЧС объявило только около полуночи.

Дом №38 по улице Олега Кошевого загорелся примерно в 21:30 часов 18 января. Пламя быстро охватило практически все комнаты – больше 70 квадратов. По какой причине загорелось здание, пока неизвестно. Пострадавших в происшествии нет, добавили в ведомстве.

Кадры крупного пожара быстро облетели соцсети. На роликах и фотографиях видно, что дом объят пламенем, а поблизости – только одна пожарная машина.

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