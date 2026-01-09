Новости
Над Ростовской областью уничтожили один БПЛА

Над Ростовской областью уничтожили один БПЛА. Происшествие случилось в ночь на 9 января.

Как информирует Минобороны РФ, за ночь было уничтожено пять дронов над различными регионами РФ.
Фото: Дондей
