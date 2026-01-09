При пожаре в Ростовской области спасли бабушку и внука

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области, в станице Егорлыкской, 8 января произошёл пожар, из которого были спасены бабушка и её внук.Инцидент случился на улице Ворошилова, где из-за короткого замыкания электропроводки загорелась веранда дома. Соседи, заметив возгорание, вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели помогли выбраться на улицу 72-летней владелице дома и её внуку.К счастью, никто не получил травм.Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составила пять квадратных метров.