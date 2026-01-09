Фото: Наталия Симаченко

В центре Ростова заменили разбитую стенку у «умной» остановки. Ранее жители сообщали, что неизвестные разбили часть остановочного павильона. Горожане переживали, что стекло может в любой момент лопнуть, осколки упадут на оживленную улицу.Позже инцидентом заинтересовалась полиция. Но не прошло и недели, как администрация Кировского района обратила внимание на разбитую остановку. После заменили разбитую стеклянную стенку.Пока виновника происшествия не нашли.