Из пожаров в Ростовской области 15 ноября спасли двух человек

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области 15 ноября пожарные спасли двух человек. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.В Ростове в пятиэтажном доме на улице Советской произошел пожар из-за неосторожности при курении. Спасатели эвакуировали 57-летнего мужчину. Также 15 жильцов покинули свои квартиры из-за сильного задымления.Пламя, которое распространилось на пять квадратных метров, ликвидировали 12 пожарных с помощью трех спецмашин.Пожар в тот же день случился в частном доме в хуторе Кумшацком Миллеровского района. Пенсионерка оставила чайник на плите и отошла. Соседи успели вытащить 87-летнюю женщину через оконный проем.Восемь спасателей на двух спецмашинах потушили возгорание, которое охватило 25 квадратных метров.[left][/left]