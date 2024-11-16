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Из пожаров в Ростовской области 15 ноября спасли двух человек

Из пожаров в Ростовской области 15 ноября спасли двух человек
В Ростовской области 15 ноября пожарные спасли двух человек. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Ростове в пятиэтажном доме на улице Советской произошел пожар из-за неосторожности при курении. Спасатели эвакуировали 57-летнего мужчину. Также 15 жильцов покинули свои квартиры из-за сильного задымления.

Пламя, которое распространилось на пять квадратных метров, ликвидировали 12 пожарных с помощью трех спецмашин.

Пожар в тот же день случился в частном доме в хуторе Кумшацком Миллеровского района. Пенсионерка оставила чайник на плите и отошла. Соседи успели вытащить 87-летнюю женщину через оконный проем.

Восемь спасателей на двух спецмашинах потушили возгорание, которое охватило 25 квадратных метров.[left][/left]
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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