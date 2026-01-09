Фото: Дондей

Уникальное мозаичное панно в бывшем зоомагазине Ростова было отреставрировано. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на реставратора Марину Яблонскую.В ноябре в помещении на Университетском, 53, нашли интересную мозаику. Сама композиция находилась в хорошем состоянии, но ей нужна была небольшая реставрация. Арендатор помещения согласилась на реставрационные работы.Специалист Марина Яблонская за несколько дней сумела восстановить точеные утраты. Сложностей в процессе не возникло.Новый арендатор помещения в этом году откроет точку для продажи готовых блюд.