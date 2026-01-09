Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Уникальное мозаичное панно в бывшем зоомагазине Ростова было отреставрировано

Уникальное мозаичное панно в бывшем зоомагазине Ростова было отреставрировано
Уникальное мозаичное панно в бывшем зоомагазине Ростова было отреставрировано. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на реставратора Марину Яблонскую.

В ноябре в помещении на Университетском, 53, нашли интересную мозаику. Сама композиция находилась в хорошем состоянии, но ей нужна была небольшая реставрация. Арендатор помещения согласилась на реставрационные работы.

Специалист Марина Яблонская за несколько дней сумела восстановить точеные утраты. Сложностей в процессе не возникло.

Новый арендатор помещения в этом году откроет точку для продажи готовых блюд.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.