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Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме Ростовской области: погиб ребёнок

Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме Ростовской области: погиб ребёнок
В Ростовской области в результате взрыва бытового газа погибла 8-летняя девочка. ЧП произошло в Каменском районе.

Взрыв прогремел около половины первого ночи 12 мая в двухэтажном доме на улице Ленина в посёлке Чистоозёрном. Произошло частичное обрушение кровли жилого дома на 16 квартир.
- По уточнённым данным, 8-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи, один человек без признаков жизни находится под завалами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, - пострадали два человека, они сейчас в ЦГБ Каменска-Шахтинского.



Сейчас на месте происшествия работают 89 спасателей и 23 единицы техники. На место направлен комплекс «Стрела-П».
В МЧС добавили, что работы спасателей осложнены в связи с возможной угрозой обрушения здания.

Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме Ростовской области: погиб ребёнокВзрыв бытового газа произошёл в жилом доме Ростовской области: погиб ребёнокВзрыв бытового газа произошёл в жилом доме Ростовской области: погиб ребёнокВзрыв бытового газа произошёл в жилом доме Ростовской области: погиб ребёнокВзрыв бытового газа произошёл в жилом доме Ростовской области: погиб ребёнокВзрыв бытового газа произошёл в жилом доме Ростовской области: погиб ребёнок

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