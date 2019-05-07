Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме Ростовской области: погиб ребёнок



В Ростовской области в результате взрыва бытового газа погибла 8-летняя девочка. ЧП произошло в Каменском районе.



Взрыв прогремел около половины первого ночи 12 мая в двухэтажном доме на улице Ленина в посёлке Чистоозёрном. Произошло частичное обрушение кровли жилого дома на 16 квартир.

- По уточнённым данным, 8-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи, один человек без признаков жизни находится под завалами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, - пострадали два человека, они сейчас в ЦГБ Каменска-Шахтинского.







Сейчас на месте происшествия работают 89 спасателей и 23 единицы техники. На место направлен комплекс «Стрела-П».

В МЧС добавили, что работы спасателей осложнены в связи с возможной угрозой обрушения здания.



