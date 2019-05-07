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В Каменском районе, где прогремел взрыв, работают более 100 спасателей

В Каменском районе, где прогремел взрыв, работают более 100 спасателей
В аварийно-спасательной операции на месте, где произошел взрыв, работают 106 спасателей и порядка 30 единиц техники. Кроме того, к дому на улице Ленина Чистоозерного поселка подогнали комплекс «Стрела-П».

- Специалисты продолжают разбор завалов. Работы спасателей осложнены в связи с возможной угрозой обрушения здания, - отмечают в пресс-службе МЧС.

Напомним, взрыв бытового газа произошел ночью 12 мая в 16-квартирном доме в поселке Чистоозерном. В результате случившегося погибли 9-летняя девочка и 29-летний парень. Еще два человека пострадали и были доставлены в ЦГБ г. Каменска-Шахтинского.

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