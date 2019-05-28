Выпив абсента, подросток в Ростове впал в кому



Фото: http://tltgorod.ru



Подросток в Ростове выпил абсента и впал в кому. Алексей (имя изменено - прим.) вечером 29 мая праздновал окончание учебного года, передаёт DonDay.ru. Инцидент случился на улице Канатной.



Чтобы повеселиться, компания раздобыла где-то абсент. Употребив некоторое количество алкоголя, 15-летний парень почувствовал себя плохо. Он потерял сознание, и приятели не смогли привести его в чувства. Тогда они вызвали скорую помощь.



Медики диагностировали у Алексея сильное отравление. Подросток впал в кому. В тяжёлом состоянии он находится в больнице. Врачи пытаются спасти его.