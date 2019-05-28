Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Выпив абсента, подросток в Ростове впал в кому

Выпив абсента, подросток в Ростове впал в кому
Фото: http://tltgorod.ru

Подросток в Ростове выпил абсента и впал в кому. Алексей (имя изменено - прим.) вечером 29 мая праздновал окончание учебного года, передаёт DonDay.ru. Инцидент случился на улице Канатной.

Чтобы повеселиться, компания раздобыла где-то абсент. Употребив некоторое количество алкоголя, 15-летний парень почувствовал себя плохо. Он потерял сознание, и приятели не смогли привести его в чувства. Тогда они вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали у Алексея сильное отравление. Подросток впал в кому. В тяжёлом состоянии он находится в больнице. Врачи пытаются спасти его.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.