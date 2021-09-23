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Вылетела через лобовое: в Ростовской области женщина погибла в ДТП

Вылетела через лобовое: в Ростовской области женщина погибла в ДТП
В Ростовской области 46-летняя женщина погибла, вылетев через лобовое стекло автомобиля в результате ДТП. Авария произошла на трассе утром 25 сентября.

По предварительным данным, в Красносулинском районе женщина на «Ниссане Экстреил» не справилась с управлением. Она врезалась в отбойник и через разбитое лобовое стекло вылетела из машины.

В УГИБДД сообщили, что она скончалась на месте ЧП. Машина восстановлению не подлежит. Передняя часть оказалась смята, словно консервная банка.
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