Вылетела через лобовое: в Ростовской области женщина погибла в ДТП

В Ростовской области 46-летняя женщина погибла, вылетев через лобовое стекло автомобиля в результате ДТП. Авария произошла на трассе утром 25 сентября.По предварительным данным, в Красносулинском районе женщина на «Ниссане Экстреил» не справилась с управлением. Она врезалась в отбойник и через разбитое лобовое стекло вылетела из машины.В УГИБДД сообщили, что она скончалась на месте ЧП. Машина восстановлению не подлежит. Передняя часть оказалась смята, словно консервная банка.