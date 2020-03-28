Водителю большегруза из Ростовской области понадобилась помощь на трассе



Обломавшемуся на трассе в Воронежской области жителю Дона понадобилась помощь. Происшествие случилось на 539-м километре автодороги М-4.



Житель донского региона вез из Москвы семечку. В пути у него произошла поломка, но добраться до станции СТО он не мог. На место вызвали сотрудников полиции.



Патрульные позвонили и вызвали на место эвакуатор. После этого сотрудники ДПС сопроводили дончанина до ближайшей станции техобслуживания.