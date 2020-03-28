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Водителю большегруза из Ростовской области понадобилась помощь на трассе

Водителю большегруза из Ростовской области понадобилась помощь на трассе
Обломавшемуся на трассе в Воронежской области жителю Дона понадобилась помощь. Происшествие случилось на 539-м километре автодороги М-4.

Житель донского региона вез из Москвы семечку. В пути у него произошла поломка, но добраться до станции СТО он не мог. На место вызвали сотрудников полиции.

Патрульные позвонили и вызвали на место эвакуатор. После этого сотрудники ДПС сопроводили дончанина до ближайшей станции техобслуживания.

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