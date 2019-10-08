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Водитель, насмерть сбивший женщину в Ростовской области, получил условный срок

Водитель, насмерть сбивший женщину в Ростовской области, получил условный срок
В Ростовской области мужчина, по вине которого в Ростовской области погиб пешеход, отделался условным сроком. Приговор Сергею Ш. вынес Батайский городской суд.

В день трагедии жительница Батайска возвращалась домой с центрального рынка. Она подошла к нерегулируемой «зебре» на перекрёстке и стала переходить дорогу. Один из автомобилей притормозил, а Сергей, сидя за рулём своей машины, решил, что успеет проскочить. Увы, его план не удался. Он сбил женщину. Она получила тяжёлые травмы и была доставлена в Центральную городскую больницу. О происшествии сразу сообщили её сыну. Он приехал к матери, которая спустя пару часов после ДТП скончалась, так и не придя в сознание.

В отношении Сергея было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Известно, что он не женат и на момент ДТП работал поваром.

Приговором Батайского городского суда его признали виновным. Мужчине назначили два года лишения свободы условно.

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