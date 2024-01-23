На трассе Ростов – Ставрополь в ДТП пострадала девушка

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае в ДТП пострадала девушка-водитель. Авария случилась 22 января на территории Изобильненского округа.По предварительным данным, девушка за рулем французского авто двигалась по автодороге около 11:00. Недалеко от села Московского (Изобильненский округ) она превысила скорость, и машину занесло. Легковушка вылетела на «встречку» и врезалась в кроссовер «Ниссан Терано». От удара «Ситроен» сплющило, как жестяную банку.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что после аварии 22-летнюю девушку доставили в больницу с открытым переломом ноги.