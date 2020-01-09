Водитель иномарки сбил парня в Таганроге



В Таганроге Ростовской области молодой человек получил травмы в результате ДТП. Инцидент произошёл в ночь на 14 января на улице Транспортной, в районе дома № 48/9.



По предварительным данным, 18-летний парень переходил дорогу в неположенном месте, при этом недалеко был пешеходный переход. В это время по проезжей части ехал 20-летний водитель за рулём «Хонды Цивик». Он не смог вовремя среагировать и сбил молодого человека.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, пешеход получил травмы, его госпитализировали.