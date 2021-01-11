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Водитель «ГАЗели» влетел в отбойник на заснеженной дороге в Ростовской области

Водитель «ГАЗели» влетел в отбойник на заснеженной дороге в Ростовской области
В Ростовской области 39-летний мужчина за рулем «ГАЗели» наехал на металлическую опору. Транспорт попал в ловушку около 14 часов 13 января в городе Донецке.

По предварительной информации, мужчина ехал по заснеженной улице Подтелкова на грузовой «ГАЗели». В районе дома № 69 он не справился с управлением из-за непогоды и наехал на металлическую опору.

К счастью, водитель не пострадал, но выехать самостоятельно ему не удавалось.

Сотрудники местного ГИБДД, увидев попавшего в беду мужчину, помогли отбуксировать транспорт с помощью троса на проезжую часть.

В связи с непогодой автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать правила ПДД, а также интервал с другим транспортом и боковую дистанцию. Необходимо избегать резких маневров, чтобы сократить риск дорожно-транспортных происшествий.

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