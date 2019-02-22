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Водитель «БМВ» пострадал в ДТП с «Тойотой» в Ростове

Водитель «БМВ» пострадал в ДТП с «Тойотой» в Ростове
В Ростове-на-Дону водитель «БМВ» серьезно пострадал в ДТП с иномаркой. Авария случилась около полуночи 26 февраля на проспекте Шолохова.

По словам очевидцев, водитель «БМВ» ехал по дороге, превышая скорость. Перед очередным светофором он не успел притормозить и врезался в зад «Тойоты Ланд Крузер».

Удар был настолько сильным, что немецкий автомобиль сплющило, как консервную банку. Прибывшие медики в срочном порядке госпитализировали водителя «БМВ» в больницу.

К счастью, водитель «Тойоты» серьезных травм не получил.

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