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В Ростове водитель трактора врезался на светофоре в легковушку

В Ростове водитель трактора врезался на светофоре в легковушку
В донской столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора. ЧП случилось днем 9 февраля на пересечении Приволжского и Черепахина.

Шофер «Лады Весты» притормозил перед светофором на перекрестке. В это время по дороге ехал мужчина на тракторе с ковшом. Он не успел притормозить и врезался в зад отечественному авто.

В результате багажник легковушки смяло, словно консервную банку, а заднее стекло разлетелось вдребезги. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Единственное - владельцу «Лады» придется выложить немало денег, чтобы отремонтировать ее.

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