В Ростове водитель трактора врезался на светофоре в легковушку



В донской столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора. ЧП случилось днем 9 февраля на пересечении Приволжского и Черепахина.



Шофер «Лады Весты» притормозил перед светофором на перекрестке. В это время по дороге ехал мужчина на тракторе с ковшом. Он не успел притормозить и врезался в зад отечественному авто.



В результате багажник легковушки смяло, словно консервную банку, а заднее стекло разлетелось вдребезги. К счастью, обошлось без человеческих жертв.



Единственное - владельцу «Лады» придется выложить немало денег, чтобы отремонтировать ее.