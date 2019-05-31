Во время гонки тракторов в Ростовской области гонщик въехал в журналистов



В Ростове во время гонок на тракторах, проходящих под Ростовом, гонщик въехал в группу журналистов. ЧП произошло около полудня 2 июня.



Один из водителей, преодолев огромную яму с водой, потерял управление. Трактор съехал с трассы и направился в сторону журналистов, стоявших вдоль дороги. Машина снесла стойки с камерами. К счастью, люди вовремя смогли отбежать, благодаря чему в результате происшествия никто не пострадал.



Добавим, что соревнования между механизаторами проходят в Ростовской области в 17-й раз. В этом году в них принимают участие 30 водителей. Трасса расположена в Мясниковском районе на четвертом километре автодороги Ростов – Таганрог.



На старт гонщики выходят парами, тройками и пятерками. На трассе предусмотрены препятствия в виде трамплинов, ям с водой. Во время соревнований трактора разгоняются до скорости 100 км/ч.