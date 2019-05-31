Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Во время гонки тракторов в Ростовской области гонщик въехал в журналистов

Во время гонки тракторов в Ростовской области гонщик въехал в журналистов
В Ростове во время гонок на тракторах, проходящих под Ростовом, гонщик въехал в группу журналистов. ЧП произошло около полудня 2 июня.

Один из водителей, преодолев огромную яму с водой, потерял управление. Трактор съехал с трассы и направился в сторону журналистов, стоявших вдоль дороги. Машина снесла стойки с камерами. К счастью, люди вовремя смогли отбежать, благодаря чему в результате происшествия никто не пострадал.

Добавим, что соревнования между механизаторами проходят в Ростовской области в 17-й раз. В этом году в них принимают участие 30 водителей. Трасса расположена в Мясниковском районе на четвертом километре автодороги Ростов – Таганрог.

На старт гонщики выходят парами, тройками и пятерками. На трассе предусмотрены препятствия в виде трамплинов, ям с водой. Во время соревнований трактора разгоняются до скорости 100 км/ч.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.